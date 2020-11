Porto Alegre Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, tem bloqueios parciais para manutenção pluvial

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Trabalhos deverão estar concluídos em 25 dias, dependendo das condições climáticas. Foto: Rafaela Redin/DMAE PMPA Trabalhos deverão estar concluídos em 25 dias, dependendo das condições climáticas. (Foto: Rafaela Redin/DMAE PMPA) Foto: Rafaela Redin/DMAE PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, próximo ao número 1.271, está com parte da via e passeio bloqueados, no sentido Centro-bairro, para ações de manutenção da rede de drenagem da água das chuvas. Ao menos 115 metros de tubulação de 30 centímetros de diâmetro, além de quatro poços de visita (pontos de acesso à rede) e seis bocas de lobo serão reconstruídos próximo ao número 1.271, entre as ruas Hoffmann e Sete de Abril, no bairro Floresta.

A ação do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) começou na terça-feira (3) e deverá estar concluída em 25 dias, a depender das condições técnicas e climáticas.

No dia 6 de setembro, o departamento finalizou outra reconstrução junto ao passeio, também na Cristóvão Colombo, próximo ao número 2.550, no bairro São João. Devido a afundamentos e erosões perto do meio-fio, 56 metros de tubulação de 60 centímetros de diâmetro e dois poços de visita (pontos de acesso à rede) foram substituídos, entre a avenida Nova York e o número 2.586.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre