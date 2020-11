Porto Alegre Prefeitura chama professores para rede municipal de ensino de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Os contratos para atuação em regência de classe na educação básica, sob regime do Magistério de 20 horas semanais, terão vigência pelo prazo máximo de um ano. Foto: Alex Rocha/PMPA Os contratos para atuação em regência de classe na educação básica, sob regime do Magistério de 20 horas semanais, terão vigência pelo prazo máximo de um ano. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre realiza o chamamento de 14 professores aprovados no processo seletivo 01/2019 para contratação temporária. Os docentes chamados precisam manifestar interesse até o dia 11 de novembro por meio do e-mail smpgei@portoalegre.rs.gov.br, sendo necessário enviar o termo de responsabilidade preenchido e documento de identidade atual com foto, ambos digitalizados no formato PDF. Aqueles que não manifestarem interesse na contratação serão substituídos e eliminados do processo seletivo. As informações estão no edital 095/2020, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (4).

Os contratos para atuação em regência de classe na educação básica, sob regime do Magistério de 20 horas semanais, terão vigência pelo prazo máximo de um ano, podendo ser prorrogados por igual período. A lista dos professores chamados pode ser conferida no site do Diário Oficial.

Pelo e-mail informado no momento da inscrição, os professores receberão orientações sobre a forma de contratação, documentação necessária, remuneração, carga-horária de trabalho, acúmulo de cargos e a relação dos exames laboratoriais exigidos. O exame médico admissional será realizado até o dia 16 de novembro, conforme agendamento prévio com a equipe de ingresso da SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão). E a assinatura do contrato deverá ser feita até 17 de novembro, podendo ser prorrogada em casos de atraso no resultado do exame médico.

Agendamento de atendimento e perguntas sobre a assinatura do Termo de Admissão por Tempo Determinado deverão ser feitas pelo e-mail smpgei@portoalegre.rs.gov.br.

