Porto Alegre Shopping centers, comércio, bares e restaurantes têm horário de funcionamento ampliado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Atendimento nos shoppings fica permitido no período entre o meio-dia e 22 horas. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura publicou, em edição extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta quarta-feira (4), o Decreto 20.784, que amplia o horário de funcionamento dos shopping centers, das 12h às 22h. Comércio, prestação de serviços e centros comerciais podem atender das 9h às 19h.

Os restaurantes terão o horário estendido até as 24h. Bares, casas noturnas, boates e similares podem funcionar com serviço de bar e restaurante desde que tenham alvará para a atividade. Os horários e regras seguem os mesmos dos restaurantes.

Nos estacionamentos de supermercados e hipermercados, fica retirada a restrição de ocupação máxima de 50%. Em estacionamentos que oferecem manobrista, fica permitido o serviço.

Educação

O ensino superior, em estabelecimentos públicos ou privados, pode retomar as atividades presenciais. O retorno deverá seguir os protocolos sanitários específicos do Decreto 20.747 e o Calendário de Retomada das Atividades de Ensino, previsto para o dia 23 de novembro. Os setores administrativos das instituições de ensino também poderão retornar ao funcionamento presencial.

Feira de turismo da América Latina pós-Covid

Porto Alegre estará presente na 32ª edição da Festuris – Feira Internacional de Turismo, que ocorre entre os dias 5 e 8 de novembro, no Serra Park, em Gramado. Esta é a primeira feira em formato presencial do segmento na América Latina desde o começo da pandemia do novo coronavírus. A participação da Capital está sob organização da Diretoria de Turismo e Eventos da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

O estande da Capital tem como objetivo dar visibilidade à Porto Alegre e suas medidas para receber turistas com segurança no cenário pós-pandemia, com a adoção de protocolos para garantir a saúde dos visitantes. Também pretende promover o município como destino de negócios, eventos e lazer, bem como a sua diversificada gastronomia, as cervejarias artesanais, sua vasta rede hoteleira, a revitalizada Orla do Guaíba com seus passeios náuticos e amplo espaço de lazer, entre outras atrações locais.

O evento é consagrado como a mais efetiva plataforma de negócios do trade turístico na América do Sul e neste ano atípico adotará um rígido sistema de segurança sanitária. Entre as medidas, estão o distanciamento das mesas e balcões de trabalho, controle de acesso, manutenção de limpeza em todas as superfícies e locais onde possam circular colaboradores e visitantes, expositores ventilados e com o mínimo de espaços fechados. Além disso, a visitação aos estandes ocorrerá mediante agendamento pelo aplicativo Festuris.

Coronavírus na Capital

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de casos 46.206 confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quarta-feira, 4. Entre estes, 41.628 pessoas se recuperaram da doença e 1.318 morreram. Também foram registrados 127.581 casos negativos e outros 8.206 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) tem com 212 casos confirmados de Covid-19 adultos e um caso de pediatria. Há também 26 casos suspeitos de adultos e cinco em pediatria.

