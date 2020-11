Porto Alegre Publicada licitação para mais um lote da recuperação asfáltica de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Sessão pública de abertura ocorrerá às 14h do dia 7 de dezembro. Foto: Cristine Rochol/PMPA Sessão pública de abertura ocorrerá às 14h do dia 7 de dezembro. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura publicou, na edição desta quarta-feira (4), do Diário Oficial de Porto Alegre, a licitação para contratar empresa ou consórcio que irá executar as obras do lote 4 de recuperação funcional de pavimentos da Capital. A sessão pública de abertura ocorrerá às 14h do dia 7 de dezembro, na Sala de Licitações, na rua Siqueira Campos, 1.300, 3º andar, sala 301, Centro Histórico.

Estão previstos, dentro dos serviços do lote 4, obras em trechos das ruas Artur Rocha, Ramiro Barcelos, Casemiro de Abreu, Andaraí, Libero Badaró, e das avenidas Baltazar de Oliveira Garcia, Benno Mentz e Brasiliano Índio de Moraes totalizando 5,5 quilômetros de vias recuperadas.

