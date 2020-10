Rio Grande do Sul Pavimentação do acesso a Sertão Santana está em fase final

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

90% do cronograma dos serviços, que abrange 14,6 quilômetros, está concluído. Foto: Divulgação/Daer 90% do cronograma dos serviços, que abrange 14,6 quilômetros, está concluído. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As máquinas estão trabalhando em ritmo acelerado na pavimentação do acesso a Sertão Santana, na ERS-713, na Costa Doce do Estado, segundo o governo do Estado. Aproximadamente 90% do cronograma dos serviços – que abrange 14,6 quilômetros – está concluído. A obra, que facilitará a ligação entre o município e o Porto do Rio Grande, deverá ser entregue até o final do ano.

O acesso asfáltico, executado por meio da Secretaria de Logística e Transportes e o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), também interligará as cidades de Mariana Pimentel, Barão do Triunfo e Cerro Grande do Sul à BR-116.

“A pavimentação facilitará o escoamento da produção agropecuária e proporcionará aos moradores da região mais segurança no deslocamento”, explica o secretário Juvir Costella. De acordo com ele, o tráfego está sendo liberado à medida em que as atividades são concluídas. “A ideia é levar os benefícios de uma melhor infraestrutura rodoviária para os municípios o mais breve possível, por isso estamos disponibilizando os segmentos asfaltados de forma imediata”.

