Em convenção neste sábado (12), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovou, por unanimidade, o nome da deputada estadual Juliana Brizola (PDT) e da professora Maria Luiza Loose (PSB) para concorrer à Prefeitura de Porto Alegre nas eleições deste ano.

“Estamos muito felizes e honradas por sermos a primeira chapa inteiramente feminina da história a disputar a eleição de Porto Alegre! Uma chapa composta por duas mulheres é realmente algo inovador e muito positivo”, disse Juliana Brizola nas redes sociais.

“Ficou comprovado, mundo afora, da Nova Zelândia à Alemanha, Taiwan ou Noruega, que a liderança de mulheres foi destaque no combate à Covid-19 e peça fundamental para a retomada econômica. Portanto, não tenho dúvidas que faremos a diferença. O desafio do próximo gestor será a reconstrução da nossa cidade. Somos mulheres, mães, batalhadoras. Nossa trajetória é marcada por desafios e superação. E será com todo entusiasmo que faremos, juntas, uma cidade melhor”, complementou a candidata.