Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

João Derly: "Aqui tem muita vontade, seriedade e compromisso com as pessoas". Foto: FaceBook/Reprodução João Derly: "Aqui tem muita vontade, seriedade e compromisso com as pessoas". (Foto: Reprodução/FaceBook) Foto: FaceBook/Reprodução

O diretório municipal de Porto Alegre do Republicanos confirmou em convenção neste sábado (12), a candidatura do ex-deputado federal e ex-vereador João Derly à prefeitura de Porto Alegre. O delegado Fernando integra a chapa com Derly.

O presidente estadual do Republicanos, deputado Carlos Gomes, afirmou que Derly tem a confiança do partido. “Esta não será uma eleição comum. Mas temos a maior coligação da disputa: a coligação com os porto-alegrenses que querem mudança, avanço e soluções para os problemas. O João Derly está preparado e pronto para a disputa”, afirmou.

Em sua participação na convenção, Derly lembrou de um episódio de sua vida de atleta. “Estávamos em uma competição na Tunísia, no ano de 2000. Eu e o Moacir Mendes estávamos juntando moedinhas para comprarmos uma água mineral. Olhamos para o lado e a equipe japonesa tinha massagista e toda uma estrutura. Olhamos para o outro lado, a equipe dos coreanos com suplementos e toda uma estrutura. Me tornei campeão e venci todos. Temos partidos estruturados, mas aqui tem muita vontade, seriedade e compromisso com as pessoas, além de diálogo e transparência. A conquista daquele mundial sub-20 mostra que o impossível não existe. Na eleição deste ano, aquela história pode se repetir”, disse Derly.

Entre os pontos que Derly prioriza em seu plano de governo estão a geração de emprego e renda, saúde e foco no agora. “Quando uma mãe precisa de vaga em creche, ela precisa agora. Quando uma pessoa precisa de um leito de hospital, é agora. O tempo das respostas do poder público estão muito distantes da realidade e queremos mudar isso. Sabemos que não se pode resolver tudo de uma vez, mas há problemas que não podem esperar meses por uma solução. É com esse objetivo que vamos para a disputa”, acrescentou.

Participaram da convenção, ainda, o presidente municipal do Republicanos e vereador, José Freitas; e o vereador Alvoni Medina. Os dois serão candidatos à reeleição em chapa que possui 52 candidatos ao legislativo.

