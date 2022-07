Política PDT tentará “até a última hora” um vice de fora do partido para Ciro, diz presidente da sigla

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

A convenção partidária para oficializar a candidatura de Ciro Gomes à Presidência está marcada para esta quarta-feira. Foto: Divulgação

O presidente do PDT, Carlos Lupi, afirmou, nesta terça-feira (19), que tentará “até a última hora” formar uma aliança para ter um vice de fora do partido na chapa do pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT).

Ao ser questionado durante uma live promovida pelo próprio partido sobre quando o PDT definirá o candidato a vice na disputa ao Planalto, Lupi respondeu: “Temos que ter capacidade de até a última hora tentar aliança. Estamos tentando, estamos conversando”.

A convenção partidária para oficializar a candidatura de Ciro Gomes à Presidência está marcada para esta quarta-feira (20). No entanto, segundo o presidente da sigla, ainda não haverá definição sobre o candidato a vice da chapa.

“Nós ainda não vamos indicar candidato a vice nem coligação. (…) indicaremos a candidatura do Ciro e delegaremos poderes à Executiva Nacional para continuar as conversas, para continuar as tratativas, até a última hora”, disse o presidente da sigla.

Lupi também fez acenos ao União Brasil e a Gilberto Kassab, presidente do PSD. Além disso, pediu uma união em torno da candidatura do seu partido.

“Publicamente, os irmãos do União Brasil se unam com quem quer o Brasil mais forte, mais soberano. Meu amigo Kassab, seu coração tem que pender pelos interesses de São Paulo e do Brasil, que estão aqui. Eu falo isso publicamente porque já falei pessoalmente”, afirmou o pedetista.

Os partidos têm até 5 de agosto, data limite das convenções partidárias, para deliberar sobre coligações e escolher candidatos a presidente e vice. O PDT será o primeiro a oficializar uma candidatura própria ao Planalto.

Já o União Brasil, que tem como pré-candidato Luciano Bivar e foi citado por Lupi na busca por alianças, marcou a sua convenção para o dia 5 de agosto. Com isso, o partido terá mais tempo para definir se Bivar será ou não candidato. O PSD não tem pré-candidato próprio na disputa.

