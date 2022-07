Últimas Miss Espírito Santo vence “Miss Universo Brasil” e representará País nos Estados Unidos

20 de julho de 2022

O processo de escolha das representantes ocorreu durante todo o mês de junho. Foto: Reprodução/YouTube

A miss Espírito Santo venceu o Miss Universo Brasil 2022, realizado na noite desta terça-feira (19), em São Paulo. Mia Mamede, de 26 anos, agora representará o Brasil na edição mundial do concurso, que acontecerá nos Estados Unidos. Quem passou a faixa neste ano foi a cearense Teresa Santos, Miss Universo Brasil 2021.

Cinco representantes chegaram à etapa final da competição, que foi realizada no formato on-line, sendo presencial apenas o evento com as finalistas nesta terça-feira: Rebeca Portilho, Miss Amazonas 2022; Luana Lobo, Miss Ceará 2022; Mia Mamede, Miss Espírito Santo 2022; Isadora Murta, Miss Minas Gerais 2022; e Alina Furtado, Miss Rio Grande do Sul 2022.

O processo de escolha das representantes ocorreu durante todo o mês de junho. Foram três semanas de entrevistas com as 26 candidatas de cada estado e etapas eliminatórias até checar às cinco finalistas.

Agora, Mia Mamede irá concorrer ao Miss Universo, nos Estados Unidos, que ainda não teve a data do evento divulgada.

“A candidata que for eleita vai representar a organização do concurso e também se transformará num símbolo para o país. E por isso precisa apresentar outras qualidades além da aparência. É fundamental que tenha uma personalidade que chame a atenção e se destaque entre as demais, além de ser comunicativa, segura, confiante e que tenha muita clareza em relação ao seu propósito na sociedade e no trabalho que desenvolve como miss”, disse Marthina Brandt, diretora nacional do evento.

A classificação final ficou: Mia Mamede (ES) em 1º lugar; Rebeca Portilho (AM) em 2º; Isadora Murta (MG) em 3º; Luana Lobo (CE) em 4º; e Alina Furtado (RS) em 5º lugar.

