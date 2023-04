Dicas de O Sul Peça “Em Briga de Marido e Mulher, Salve-se Quem Puder!” estreia no sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

A comédia retrata a vida do casal Luís Fernando e Maria Eugênia Foto: Divulgação A comédia retrata a vida do casal Luís Fernando e Maria Eugênia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A peça “Em Briga de Marido e Mulher, Salve-se Quem Puder!” estreará no próximo sábado (15) no Teatro Nilton Filho, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

O espetáculo da Cia. Independente do Riso, dirigido por Hyro Mattos, fica em cartaz até o dia 23 deste mês. As apresentações ocorrem aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 19h.

A comédia retrata a vida do casal Luís Fernando e Maria Eugênia, interpretados por Patrícia Zingalli e Tabaré Garcia, em meio aos conflitos do dia a dia, com diálogos engraçados e situações bem conhecidas do público em geral. Os dois convivem diariamente com Celidinéia, que cuida da casa e “mete a colher” em todos os assuntos.

Serviço:

Datas: 15, 16, 22 e 23 de abril

Horários: sábados, às 21h, e domingos, às 19h

Local: Teatro Nilton Filho (Rua Grão Pará, 179, bairro Menino Deus)

Ingressos: www.sympla.com.br/produtor/independentedoriso

Valores: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Mais Informações: (51) 95953132

2023-04-12