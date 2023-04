Política Assim como Bolsonaro, Lula vai criar canal na internet para falar diretamente com a população

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

O formato e a frequência das transmissões ainda serão definidos. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que o presidente Lula (PT) começará a fazer lives semanais assim que retornar da agenda internacional na China, que iniciou nessa terça-feira (11). A declaração foi dada em entrevista ao portal Brasil 247, no último sábado (8). Na ocasião, o integrante do primeiro escalão do governo avaliou positivamente os primeiros cem dias da gestão, completados na segunda (10).

Paulo Pimenta pontuou as novas iniciativas previstas para a comunicação pública. Entre elas, a estratégia utilizada pelo seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), de promover transmissões ao vivo semanais, com o intuito de humanizar e aproximar o presidente do eleitorado:

“O presidente fará lives semanais, depois da volta da China”, anunciou. Lula embarcou para a Ásia nessa terça e o retorno da delegação brasileira está previsto para o domingo (16).

Pimenta defendeu a comunicação direta, também feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro:

“Nós sabemos que vamos ter uma oposição feroz. Boa parte da imprensa queria derrotar o Bolsonaro, mas não tem compromisso com o nosso projeto de transformação do País”, disse.

Após reunião ministerial que marcou os 100 dias de governo, Pimenta afirmou que o formato ainda não foi definido.

“O presidente quer fazer. A gente ainda está discutindo o formato, a ideia, a frequência, o dia e o horário. Vamos conversar quando ele voltar da China para discutir.”

O ministro ainda acrescentou que o presidente “gosta da ideia de, em determinados momentos, se dirigir diretamente à população” e disse que as transmissões não irão substituir as coletivas.

“O presidente vai continuar falando com a imprensa.”

Por fim, afirmou que não há preocupação em seguir um formato usado por Bolsonaro.

“Ninguém está pensando no Bolsonaro.”

Bolsonaro promoveu lives semanais ao longo dos quatro anos de governo. As transmissões eram realizadas todas as quinta-feiras, a partir das 19h, nas quais ele comentava notícias sobre seu governo. As transmissões ocorreram até o segundo turno da eleição presidencial, no qual foi derrotado.

Após a vitória de Lula, o ex-presidente ficou dois meses em silêncio, com exceção de poucas declarações. A dois dias do final de seu mandato, antes de embarcar para os Estados Unidos, fez uma última transmissão ao vivo na qual se defendeu de críticas e chorou.

