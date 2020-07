Rio Grande do Sul Pedágios de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha vão ter mudanças de localização e tarifa no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Em Gravataí, praça de pedágio passará do km 77 para o km 60, mais perto do Litoral Norte. Em Santo Antônio da Patrulha, tarifa será cobrada nos dois sentidos da rodovia Foto: Divulgação Em Gravataí, praça de pedágio passará do km 77 para o km 60, mais perto do Litoral Norte. Em Santo Antônio da Patrulha, tarifa será cobrada nos dois sentidos da rodovia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os pedágios de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, na BR-290, a Freeway, terão mudanças importantes a partir do dia 15 de agosto. Em Gravataí, a atual praça de pedágio do km 77 deixará de existir. A cobrança vai ser transferida para um local mais perto do Litoral Norte, no km 60.

A mudança acontecerá no dia 14 ao dia 15, por isso, a recomendação da CCR Via Sul, concessionária que administra a rodovia, é de que o condutor guarde o ticket pago na praça que será desativada para, caso necessário, apresentar no novo pedágio.

A expectativa da concessionária é conseguir uma autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para a demolição das cancelas ainda em 2020. Já na praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, a tarifa de R$ 9,20 que é cobrada apenas em um sentido, passará a ter valor de R$ 4,60 na ida e na volta.

