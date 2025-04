Rio Grande do Sul Pedal da Emancipação celebra os 37 anos do município de Arroio do Sal

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

O passeio iniciará na avenida Assis Brasil e seguirá até o pórtico de entrada da cidade Foto: Freepik O passeio iniciará na avenida Assis Brasil e seguirá até o pórtico de entrada da cidade. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Em homenagem aos 37 anos da criação do município de Arroio do Sal, no Litoral Norte do RS, a prefeitura promoverá, no dia 25 deste mês, o Pedal da Emancipação.

Com o objetivo de reunir famílias e amigos para celebrar a data, a ação acontecerá no dia do aniversário da cidade, a partir das 9h, com concentração em frente à Praça do Mar.

O passeio iniciará na avenida Assis Brasil e seguirá até o pórtico de entrada da cidade, onde a comunidade e o prefeito Luciano Pinto cantarão parabéns e, simbolicamente, darão um abraço coletivo em Arroio do Sal. A Brigada Militar e uma ambulância escoltarão os ciclistas.

Para participar do Pedal da Emancipação, a população deve se inscrever gratuitamente na Secretaria Municipal de Turismo (avenida Assis Brasil, em frente à Praça do Mar), na Laguna Bikes (avenida Assis Brasil, 1.152) ou no Chimbo Bicicletas (avenida Arroio do Sal, 1.014).

Os 100 primeiros inscritos ganharão uma camiseta personalizada do evento. Todos os participantes concorrerão a sorteios de bicicletas e de brindes diversos.

