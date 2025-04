Economia China proíbe entregas de jatos da Boeing a companhias aéreas do país em reação ao tarifaço de Donald Trump

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

(Foto: Divulgação/Boeing)

O governo da China ordenou que as companhias aéreas do país não recebam mais entregas de jatos da Boeing em resposta à decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 145% sobre os produtos chineses.

Pequim pediu ainda que as transportadoras chinesas suspendam as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas norte-americanas, o que deve aumentar os custos de manutenção dos jatos que voam no país asiático.

O governo chinês também está considerando maneiras de ajudar as companhias aéreas que alugam jatos da Boeing e estão enfrentando custos mais altos devido ao tarifaço determinado pelo presidente norte-americano Donald Trump.

As três principais companhias aéreas da China — Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines — planejavam receber 45, 53 e 81 aviões da Boeing, respectivamente, até 2027.

Agora, a interrupção representa mais um revés para a fabricante de aviões, que ainda se recupera de uma greve trabalhista no ano passado. A empresa dos EUA também perdeu mais um terço do seu valor desde a explosão da porta de uma aeronave durante um voo em janeiro. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (15) pela agências Bloomberg News.

