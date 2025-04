Rio Grande do Sul 4ª edição da Caminhada Penitencial e Via Sacra rumo ao Cristo Protetor de Encantado reúne fiéis na Sexta-Feira Santa

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

A Via Sacra, também conhecida como Via Crúcis (Caminho da Cruz, em latim), é uma das devoções mais significativas para os católicos Foto: Luciano Nagel/AACE A Via Sacra, também conhecida como Via Crúcis (Caminho da Cruz, em latim), é uma das devoções mais significativas para os católicos. (Foto: Luciano Nagel/AACE) Foto: Luciano Nagel/AACE

A 4ª edição da tradicional Caminhada Penitencial e Via Sacra reunirá fiéis em direção ao Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, na Sexta-Feira Santa (18).

A caminhada iniciará às 5h30min, com ponto de partida em frente ao painel do Imigrante da Igreja São Pedro, localizada no Centro da cidade. Os participantes percorrerão um trajeto de 9 quilômetros, culminando na chegada ao Complexo Cristo Protetor. O evento ocorrerá independentemente das condições climáticas.

A partir das 6h30min, não será permitido o acesso de veículos à Lagoa Garibaldi. O acesso à estrada do Cristo será restrito a veículos autorizados pela comissão organizadora. Para maior comodidade dos participantes, banheiros químicos estarão disponíveis ao longo do trajeto na estrada do Cristo. Ao final da procissão religiosa, todos os veículos serão liberados para visitação ao Complexo Cristo Protetor.

Haverá pontos de venda de água nas proximidades do Boulevard. Cada embalagem com duas garrafas será comercializada por R$ 5, sendo aceito apenas dinheiro. As garrafas foram doadas pelo Sicredi, e toda a arrecadação será destinada à produção de vestimentas para os atores da Via Sacra e à infraestrutura do evento.

Na Sexta-Feira Santa, o Complexo Cristo Protetor de Encantado estará aberto normalmente para visitação das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

