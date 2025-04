Brasil Violência escolar mais do que triplica em dez anos no Brasil

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Metade dos casos notificados foi de agressão física Foto: Freepik Metade dos casos notificados foi de agressão física. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicou em dez anos no Brasil, atingindo o ápice em 2023, aponta um estudo feito pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Naquele ano, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, 13,1 mil pacientes foram atendidos em serviços públicos e privados de saúde em todo o País após se automutilarem, tentarem suicídio ou sofrerem ataques psicológicos e físicos no contexto educacional. Em 2013, houve 3,7 mil episódios.

Metade dos casos notificados foi de agressão física. Em seguida, aparecem os de violência psicológica/moral (23,8%) e sexual (23,1%). Em 35,9% das situações, o agressor era um amigo ou conhecido da vítima. Desde 2001, a violência escolar provocou pelo menos 47 mortes no Brasil, de acordo com o levantamento.

O Ministério da Educação classifica quatro categorias principais de violência que afetam a comunidade escolar: agressões extremas, com ataques premeditados e letais, como a tragédia em uma creche em Blumenau (SC) em 2023, quando quatro crianças morreram; violência interpessoal, com hostilidades e discriminação entre alunos e professores; bullying, quando ocorrem intimidações físicas, verbais ou psicológicas repetitivas; e episódios no entorno das escolas, como tráfico de drogas, tiroteio e roubos ou furtos.

Por que os casos aumentaram tanto em dez anos? Segundo a Fapesp, os seguintes fatores explicam o pico de violência entre 2022 e 2023: desvalorização dos professores no imaginário coletivo;

relativização de discursos de ódio, como se fossem menos prejudiciais do que realmente são; precarização da infraestrutura das escolas; agressões sofridas ou vistas pelos alunos no ambiente doméstico; falhas nas ações de mediação de conflitos; e despreparo das secretarias estaduais de educação para lidar com casos de misoginia e racismo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/violencia-escolar-mais-do-que-triplica-em-dez-anos-no-brasil/

Violência escolar mais do que triplica em dez anos no Brasil

2025-04-15