O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem nas redes sociais, nesta terça-feira (15), na qual agradece aos amigos por respeitarem o que chamou de “momento delicado” da sua recuperação. Bolsonaro está internado na UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital DF Star, em Brasília.

Apenas familiares e a equipe médica têm autorização para visitá-lo. O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas de duração, no domingo (13), para tratar uma suboclusão intestinal – obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas após múltiplas cirurgias anteriores, em decorrência da facada que levou na campanha eleitoral de 2018.

“Os médicos explicaram que as primeiras 48 horas após a cirurgia são fundamentais para avaliar nossa recuperação. Esse é o período em que os órgãos que foram manipulados durante o procedimento de mais de 12 horas começam a desinflamar, permitindo observar os primeiros sinais de uma real situação. Agradeço, com muito carinho, aos amigos que estão respeitando esse momento delicado, compreendendo que, por orientação médica, apenas familiares e profissionais de saúde estão autorizados a acompanhar de perto. Isso é essencial para evitar conversas e estímulos que possam causar dilatação e até mesmo descolamento da parede abdominal – riscos que precisam ser evitados com máxima cautela frente ao enfrentado na sala de cirurgia. Permaneço concentrado no processo de recuperação, que pelo que entendo foi o procedimento mais invasivo que aconteceu, buscando forças para levantar da cama mais uma vez, após enfrentar a sexta cirurgia decorrente da facada sofrida por um antigo integrante do PSOL, aliado histórico do PT. Sou imensamente grato a Deus por aquilo que considero mais um milagre em minha vida. Agradeço também ao povo brasileiro pela fé e pelas orações que tenho recebido, à minha esposa, filhos, família, aos amigos e aos profissionais de saúde que, com carinho e dedicação, têm me amparado nesse caminho. Tenho certeza de que, sem todos esses pilares, eu não teria a chance de me sentir como me sinto agora: com disposição e enorme vontade de voltar a andar e trabalhar, sempre ouvindo de perto o sentimento do povo brasileiro. Vamos superar mais esse desafio, um dia de cada vez. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão e pelas orações. Um forte abraço a todos”, escreveu Bolsonaro nas redes sociais.