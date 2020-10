Rio Grande do Sul Pedestre morre atropelado por carro na BR-470, em Montenegro

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Acidente ocorreu na altura do km 282 da rodovia. Vítima ainda não teve o nome divulgado Foto: Divulgação/PRF Acidente ocorreu na altura do km 282 da rodovia. Vítima ainda não teve o nome divulgado. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Um pedestre morreu após ser atropelado por carro na BR-470, em Montenegro, na manhã desta quinta-feira (15). Ele foi atingido no km 282 da rodovia, próximo ao frigorífico da JBS, no sentido Interior-Capital.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima é um homem, de 24 anos, nascido em Novo Hamburgo. Ele ainda não teve o nome divulgado.

O motorista do carro envolvido no acidente – um Ford Ka com placas de Campo Bom – realizou o bafômetro, que deu zerado. O homem, de 39 anos, ficou no local aguardando o socorro. O corpo está sobre a pista e é aguardada a chegada da perícia. Foi feito um desvio no local, mas há congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

