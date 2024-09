Rio Grande do Sul Pedidos de indenização por enchentes no Rio Grande do Sul podem chegar a R$ 8 bilhões

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

As estimativas apontam que ainda faltam ser contabilizados alguns sinistros no segmento de grandes riscos

Seguradoras do País já receberam pedidos de indenização por conta da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul que somam cerca de R$ 6 bilhões, disse o presidente da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Dyogo Oliveira, nesta quarta-feira (25).

As estimativas apontam que o montante de pedidos de indenização poderá alcançar até R$ 8 bilhões, afirmou o executivo, citando que ainda faltam ser contabilizados alguns sinistros no segmento de grandes riscos.

“O maior volume de pedidos até agora envolve os segmentos de veículos e residencial e habitacional”, disse ele a jornalistas. “Os grande riscos envolvem obras de infraestrutura e seguros empresariais e ainda talvez faltem números a serem contabilizados. Mas a imensa maioria dos demais já foram computados e até pagos”, acrescentou.

Oliveira citou estimativas de autoridades do Estado que indicam que a reconstrução do Rio Grande do Sul vai demandar cerca de 100 bilhões de reais, porém, menos de 10% disso está segurado.

A CNseg atualizou suas projeções para o setor de seguros brasileiro em 2024 nesta quarta-feira. A entidade estima que a arrecadação do setor será 11% maior este ano, um ponto percentual acima da revisão das projeções apresentadas em junho, mas 0,7 ponto percentual abaixo da previsão divulgada em dezembro.

