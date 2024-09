Dicas de O Sul Primeiro Fórum Mulheres de Negócios acontece nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento ocorre das 13h30 às 18h, no Palácio do Comércio, sede da ACPA, em Porto Alegre Foto: Reprodução (Foto: Reprodução/Internet) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O NuME (Núcleo da Mulher Empreendedora) da ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre) realiza o 1º Fórum Mulheres de Negócio, que acontece nesta sexta-feira (27), das 13h30 às 18h, no Palácio do Comércio, sede da ACPA, em Porto Alegre.

A coordenadora do NuME, Kaká Cerutti, explica que o evento é destinado para empreendedoras que querem impulsionar seus negócios, fomentar a economia do Estado e desejam uma virada de chave em suas vidas. “Essa virada depende muito do nosso preparo e das nossas ações”, enfatizou.

O evento conta com uma programação intensa com painelistas de diversas áreas. A programação completa e a venda dos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Painelistas

Bloco 1:

· Vendas com Pamela Krüger

· Gestão de Pessoas com Janaina Crespo

· Processos com Micheline Soares

Bloco 2:

· Posicionamento com Kaká Cerutti

· Networking com Iva Cardinal

· Redes Sociais com Tatiana Teles

O evento contará também com a participação da empresária Ali Klemt e um momento “zen” com a profissional Janice Culau.

Serviço

Data: 27 de setembro de 2024

Horário: Das 13h30 às 18h

Local: ACPA – Largo Visconde do Cairú, 17 – Centro Histórico

Valor: R$ 97,00

Vendas pelo Sympla

Mais informações através do WhatsApp: (51) 98406.2247

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/primeiro-forum-mulheres-de-negocios-acontece-nesta-sexta-feira-em-porto-alegre/

Primeiro Fórum Mulheres de Negócios acontece nesta sexta-feira em Porto Alegre

2024-09-25