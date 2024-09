Rio Grande do Sul Stok Center é inaugurado em Novo Hamburgo com 300 ofertas para clientes cadastrados no clube de descontos

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A nova unidade está estrategicamente localizada ao lado da estação de metrô Santo Afonso Foto: Filipe Goulart/Divulgação Foto: Filipe Goulart/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na terça-feira (24), o Stok Center inaugurou mais uma loja, agora na cidade de Novo Hamburgo, expandindo ainda mais a presença da bandeira de atacarejo da Comercial Zaffari Ltda na região metropolitana de Porto Alegre. A nova unidade está estrategicamente localizada ao lado da estação de metrô Santo Afonso, em um complexo empresarial com fácil acesso para os clientes.

O Stok Center de Novo Hamburgo possui 8.629m² de área construída, sendo 4.173m² dedicados à área de loja, e oferece um amplo estacionamento com 287 vagas dedicadas para clientes.

A unidade é a 44ª da rede Comercial Zaffari e a 34ª do Stok Center, consolidando ainda mais a atuação da segunda maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, que também ocupa a 23ª posição entre as maiores do Brasil. No total, mais de 160 empregos diretos foram gerados pelo empreendimento, somando mais de 6 mil colaboradores em toda a rede Comercial Zaffari.

Com mais de 300 ofertas especiais de inauguração, o Stok Center de Novo Hamburgo já se destaca pela variedade de produtos e preços competitivos. São mais de 9.000 itens no mix de produtos, incluindo um amplo hortifrúti e uma extensa variedade de itens refrigerados e congelados.

Em agradecimento à receptividade da cidade, o Stok Center e a Comercial Zaffari realizaram a doação de R$ 350 mil para o Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo. A doação foi viabilizada através do PISEG, Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do RS e possibilitou a aquisição de duas viaturas que a partir de agora reforçam a atuação do 2ª Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar na cidade.

Além disso, a loja também participa do projeto Troco Solidário, uma iniciativa social da rede Comercial Zaffari que, desde 2017, contribui com diversas instituições beneficentes. A entidade escolhida pelo Stok Center de Novo Hamburgo é a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que mensalmente receberá as contribuições arrecadadas através do projeto Troco Solidário.

A nova loja do Stok Center, em Novo Hamburgo, está localizada na Rua Primeiro de Março, nº 5251 – Bairro Liberdade, ao lado da estação de metrô Santo Afonso. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 21h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/stok-center-inaugura-em-novo-hamburgo-com-300-ofertas-para-clientes-cadastrados-no-clube-de-descontos/

Stok Center é inaugurado em Novo Hamburgo com 300 ofertas para clientes cadastrados no clube de descontos

2024-09-25