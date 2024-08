Economia Pedidos de recuperação judicial atingem número recorde em julho no Brasil

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Foram registrados 228 solicitações no mês, aumento de 28,8% Foto: Freepik (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No mês de julho, foram registrados 228 pedidos de recuperação judicial no Brasil. O número reflete um aumento de 28,8% nas solicitações em comparação com o registrado em junho. Os dados são do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian, divulgado nesta quarta-feira (21).

O mês se destaca não apenas pelo elevado aumento percentual na comparação entre os períodos, mas também por registrar o maior número de pedidos em todo o ano de 2024 e o mais alto desde o início da série histórica, em 2005.

Na comparação com o mesmo mês de 2023, o aumento chega a mais de 123%. A expectativa é de que o número de pedidos de recuperação judicial continue a crescer, caso persistam os altos índices de inadimplência, segundo o economista da Serasa Experian Luiz Rabi.

Em junho, 6,9 milhões de CNPJs registraram débitos. “O aumento dessas solicitações reflete diretamente os desafios enfrentados pelas empresas, destacando um movimento crescente em direção aos mecanismos legais de reorganização financeira em um cenário econômico incerto”, explica.

Na divisão por porte, se destacaram as micro e pequenas empresas, que foram responsáveis por 166 pedidos de RJ em julho. Em seguida, aparecem as médias e as grandes companhias, com 43 e 19 solicitações respectivamente.

O sétimo mês do ano também registrou crescimento nos pedidos de falências, com alta de 12,9% na comparação com junho. No total, foram 96 solicitações. Na comparação com o ano anterior, no entanto, houve queda de 15,8%.

2024-08-21