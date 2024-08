Rio Grande do Sul Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul é inaugurado em Passo Fundo, elevando a qualidade oftalmológica na região

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

A estrutura do hospital conta com 1.100 metros quadrados, três pavimentos, e tecnologia de ponta Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O HORGS (Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul) foi oficialmente inaugurado em Passo Fundo na última quinta-feira (15). Com um investimento de R$ 30 milhões, o HORGS promete ser um centro de excelência em oftalmologia, atendendo pacientes de toda a região norte do estado. A estrutura do hospital conta com 1.100 metros quadrados, três pavimentos, e tecnologia de ponta, incluindo o Laser Schwind Amaris para cirurgias refrativas.

A inauguração contou com a presença de autoridades, médicos e convidados, totalizando mais de 800 participantes. Durante o evento, foram destacados o impacto positivo que o hospital trará para a saúde ocular na região e a concretização de um sonho de décadas para os oftalmologistas locais.

O HORGS está localizado na Rua Teixeira Soares, 780, no Centro de Passo Fundo, e já está disponível para atendimento ao público.

