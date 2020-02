Celebridades Pedro Scooby e Cintia Dicker trocam beijos em camarote após rumores de separação

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Casal foi flagrado em clima de romance no Rio Foto: CS Eventos Divulgação Casal foi flagrado em clima de romance no Rio Foto: CS Eventos Divulgação Foto: CS Eventos Divulgação

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cintia Dicker foram flagrados aos beijos em camarote da Sapucaí, no Rio, na noite de sábado (22). Havia rumores de que o casal tinha terminado, mas isso não chegou a ser confirmado por nenhuma das partes.

Depois de um breve namoro com Anitta, Pedro Scooby assumiu o novo romance em suas redes sociais em novembro de 2019.

Scooby foi visto pela primeira vez com Dicker durante o quarto dia do festival de música Rock in Rio. Esta é a primeira relação que o atleta assume após o seu recente rompimento com a cantora.

Além dos dois, mais beijos apaixonados foram flagrados entre famosos durante os primeiros dias de folia. Destaque para Marina Ruy Barbosa e o marido, Viviane Araújo e o namorado, Luan Santana e Jade e muitos outros.

