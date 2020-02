Celebridades Iza usa maiô supercavado em primeiro desfile como rainha de bateria: “Tudo no lugar”

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Iza estreou como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em grande estilo. A cantora usou um maiô supercavado para comandar os ritmistas da verde e branca de Ramos (Zona Norte do Rio de Janeiro) no desfile da escola na madrugada deste domingo de carnaval (23).

Assim como fez ao longo dos ensaios, a artista mostrou muito samba no pé e brincou ao falar da fantasia, que representava a realeza leopoldinense. “O maiô é bem cavado, mas está tudo no lugar”, disparou a técnica do “The Voice Brasil”, da TV Globo.

Iza lamentou não ter estreado antes no posto mais cobiçado do carnaval, no qual Viviane Araujo desfila há mais de uma década e meia pela Mancha Verde – neste ano, a atriz representou a luxúria em fantasia all red.

“Não sei por que isso não aconteceu antes. É uma honra poder ocupar um espaço desse em uma escola que tem tanto com a minha história”, afirmou a cantora que sempre esbanja sensualidade. A fantasia nos tons da agremiação foi elaborada pelo stylist Henrique Filho e a equipe da artista acompanhou de perto cada detalhe da confecção do look de carnaval.

Rebaixada para a Série A, o principal grupo de acesso do Rio, a Imperatriz tenta voltar ao Grupo Especial, onde tem 8 títulos, o último em 2001, com o enredo ‘Só dá Lalá”, de Leandro Vieira, uma reedição do carnaval de 1981, quando foi campeã.

Quinta escola a passar na Sapucaí, a verde e branca fez uma homenagem às tradições do carnaval (representada na comissão de frente e na fantasia do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira) e lembrou o compositor Lamartine Babo, autor dos hinos dos quatro grandes times de futebol do Rio e também do América, clubes representados em alas.

Com cerca de 2.000 componentes, a Imperatriz desfilou com três carros e um tripé. Só a campeã da Série A desfila em 2021 no Grupo Especial – a apuração acontece na Quarta-feira de Cinzas (26) após a leitura das notas da principal divisão da folia do Rio.

