Magazine Sete escolas abrem desfile do Grupo Especial do Rio

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Estácio, Viradouro, Mangueira, Tuiuti, Grande Rio, Ilha e Portela passarão pela Sapucaí Foto: Fernando Grill/Riotur Estácio, Viradouro, Mangueira, Tuiuti, Grande Rio, Ilha e Portela passarão pela Sapucaí Foto: Fernando Grill/Riotur Foto: Fernando Grill/Riotur

Sete escolas de samba abrem neste domingo (23) os desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio em 2020. A festa está prevista para começar às 21h30min, com a Estácio de Sá, seguida de Viradouro, Mangueira, Tuiuti, Grande Rio, União da Ilha e Portela.

