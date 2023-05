Política Pela primeira vez, Brasil terá uma mulher no comando da embaixada nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Nascida em Belo Horizonte (MG), Maria Luiza tem 69 anos Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Nascida em Belo Horizonte (MG), Maria Luiza tem 69 anos. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado aprovou o nome da diplomata Maria Luiza Ribeiro Viotti para o cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Ela será a primeira mulher a ocupar a função.

A sua indicação foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores do Senado na semana passada, após sabatina. Na quarta-feira (17), ela foi submetida a votação no plenário, onde recebeu 44 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção.

Nascida em Belo Horizonte (MG), Maria Luiza tem 69 anos. Ela ingressou na carreira diplomática em 1976 e graduou-se em Ciências Econômicas pela Associação de Ensino Unificado de Brasília, em 1978. Concluiu também os cursos de Aperfeiçoamento de Diplomatas (1982) e Altos Estudos (1995). É mestre em economia pela UnB (Universidade de Brasília).

A diplomata foi, entre outros cargos, conselheira na embaixada do Brasil na Bolívia, embaixadora-representante permanente na ONU (Organização das Nações Unidas) de 2007 a 2013 e embaixadora do Brasil na Alemanha de 2013 a 2016. Entre 2017 e 2022, chefiou o gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Argentina

Os senadores também aprovaram o diplomata Julio Glinternick Bitelli para o cargo de embaixador do Brasil na Argentina. Foram 42 votos favoráveis, dois contrários e três abstenções.

Bitelli nasceu em Santo André (SP). É formado em Direito pela Universidade de São Paulo e tem mestrado em administração pública pela Harvard Kennedy School. No Itamaraty, atuou em postos em Washington (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), La Paz (Bolívia), Túnis (Tunísia), Bogotá (Colômbia) e Rabat (Marrocos), entre outros.

ONU

Já para a representação permanente do Brasil junto à ONU (Organização das Nações Unidas), foi aprovado o nome do diplomata Sérgio França Danese. Ele exercerá o cargo em Nova York, nos Estados Unidos. A indicação teve 40 votos a favor, dois contrários e uma abstenção.

Nascido em São Paulo (SP), Danese ingressou na carreira diplomática em 1981. Formado em Letras, foi titular da embaixada brasileira na Argélia, na Argentina, no Peru, na República de Maurício e no Reino do Lesoto.

