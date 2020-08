Pela primeira vez em quase 150 anos, a Junta Comercial do Rio Grande do Sul tem uma mulher na presidência

Lauren de Vargas Momback é advogada com pós-graduação em Direito Público, Previdenciário e do Trabalho. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

Indicada pelo governador Eduardo Leite, a advogada Lauren de Vargas Momback é a nova presidente da Jucis (Junta Comercial, Industrial e Serviços) do Rio Grande do Sul. Trata-se da primeira mulher a assumir o cargo em 143 anos de história da autarquia. Pós-graduada em Direito Público, Previdenciário e do Trabalho, ela prometeu dar ênfase ao processo de modernização dos processos.

Em seu discurso de posse, nesta semana, Lauren – que também integra o Colégio de Vogais da Jucis-RS – enfatizou elogiou o trabalho desenvolvido pela gestão anterior, cujo titular deixou o comando na semana passada, dois dias antes de falecer. Lauren avalia que, neste momento de pandemia, a Junta Comercial pode oferecer uma “enorme contribuição para a recuperação da economia do Estado”.

Dentre as prioridades mencionadas pela nova dirigente está a de dedicar atenção especial aos pequenos e médios empreendedores. Ela aponta o segmento como o mais prejudicado pela crise econômica que afeta o País no atual contexto.

Lauren também falou da responsabilidade e do compromisso em assumir a Junta Comercial e aproveitou para agradecer a confiança que recebeu do governador Eduardo leite, do vice-governador Ranolfo Vieira Junior, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, e do ex-titular da pasta Ruy Irigaray.

O vice-presidente da Jucis-RS, Sauro Martinelli, deu por sua vez as boas-vindas à nova presidente, destacando a importância de uma mulher estar à frente da autarquia. Também estiveram presentes na posse o secretário-geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves, o representante do Colégio de Vogais da JucisRS, Zélio Hocsman, e a chefe do Plenário, Marcia Liz.

Homenagem

Lauren de Vargas Momback dedicou parte da cerimônia para prestar uma homenagem ao ex-presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Flávio Koch, 82 anos, falecido na última quinta-feira, 30 de julho. Ele não resistiu a duas paradas cardíacas, em um quadro de saúde agravado pelo diabetes.

O velório foi realizado na manhã de sexta-feira no Cemitério da Santa Casa, na Capital gaúcha, e a cerimônia de cremação à tarde. Ele deixou deixa a esposa Marisa e cinco filhos, além de netos.

Nomeado pelo governador Eduardo Leite, ele estava no cargo desde abril do ano passado e havia sido exonerado dois dias antes de falecer. Koch era também empresário e, antes de comandar a Jucis-RS, Antes, esteve à frente do Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) da 3ª região, sediado no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)