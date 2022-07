Mundo Pela primeira vez, o Vaticano terá mulheres no conselho do Papa

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Foram nomeadas para o Conselho as freiras Raffaella Petrini e Yvonne Reungoat, e a advogada Maria Lia Zervino. (Foto: Reprodução)

O Papa Francisco nomeou mulheres pela primeira vez para fazer parte do comitê que auxilia o pontífice na tomada de decisões. Duas freiras e uma advogada foram nomeadas como membros do grupo na última semana. Com 14 postos, a maioria dos cargos continua nas mãos de homens, mas a decisão de abrir as portas para as mulheres é vista como um passo a mais para aumentar a participação feminina na Santa Sé.

O comitê em questão auxilia o papa na escolha de bispos pelo mundo. As funções religiosas continuam exclusivas para homens.

As novas integrantes do conselho são Raffaella Petrini, a atual governadora da Cidade do Vaticano, Yvonne Reungoat, a chefe da associação das organizações de mulheres católicas e a advogada Maria Lia Zervino.

Nos últimos anos, a maior participação feminina no Vaticano, além da possibilidade de ordenar mulheres têm sido foco de discussões na cúpula da Igreja. Embora esta nomeação seja um passo histórico para o Vaticano, a maioria do comitê de 14 membros ainda é do sexo masculino. Mas ainda há resistências das alas mais conservadoras da Santa Sé. Os outros 11 membros são cardeais, bispos e padres de todo o mundo.

O Papa Francisco já havia dito no início de julho que pretendia dar às mulheres cargos mais altos no Vaticano. Na ocasião, o Santo Padre falou sobre a valorização da mulher na Cúria Romana ao responder uma pergunta sobre presença feminina no Vaticano, e disse que estava “aberto para que seja dada a oportunidade.”

Além de Raffaella Petrini, que como vice-governadora é a mulher mais poderosa da Santa Sé, o Papa já nomeou outras mulheres, tanto freiras quanto leigas, para departamentos locais, como a Irmã Nathalie Becquart, religiosa francesa das Irmãs Missionárias Xavierianas, subsecretária do Sínodo dos Bispos, e irmã Alessandra Smerilli, das Filhas de Maria Auxiliadora, número dois do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Enquanto no Dicastério para os religiosos a subsecretária é a irmã Carmen Ros Norten.

Embora o Pontífice venha tentando ampliar o espaço de mulheres nas instituições, o comando dos Dicastérios continua reservado a religiosos do sexo masculino.

Entre as mulheres que já ocupam cargos de alto nível no Vaticano estão ainda Barbara Jatta, a primeira diretora dos Museus Vaticanos, Nataša Govekar, diretora da Direção teológica-pastoral do Dicastério para a Comunicação, e Cristiane Murray, vice-diretora da Sala de Imprensa Vaticana. Já em janeiro de 2020, uma mulher foi nomeada, também pela primeira vez, subsecretária da Seção da Secretaria de Estado para as Relações com os Estados e as organizações internacionais, Francesca di Giovanni, responsável pelo setor multilateral.

O grupo se reúne no Vaticano duas vezes por mês.

