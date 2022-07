Mundo Bill Gates quer doar toda sua fortuna para a própria fundação

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Fundador da Microsoft anunciou uma doação de 20 bilhões de dólares para a própria fundação ainda em julho. (Foto: Reprodução)

Bill Gates anunciou nesta semana que pretende, um dia, doar toda a sua fortuna para a fundação que criou ao lado de sua ex-esposa, Melinda. No Twitter, ele afirmou se sentir na obrigação de devolver seus recursos à sociedade na forma de iniciativas que melhorem a vida de outras pessoas, esperando que outros bilionários também se sintam da mesma forma. Junto com a declaração, o bilionário anunciou uma doação de US$ 20 bilhões para a entidade, que será concluída ainda em julho.

A fala apareceu em um comentário sobre crises e retrocessos recentes, como a pandemia da covid, a guerra na Ucrânia e a revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos. Na visão dele, é nítida a sensação de que o mundo está piorando, mas ele também apontou que tais passos para trás vieram em um período de 20 anos de progresso histórico, acreditando ser possível mitigar tais danos e retornar a marcha para a frente.

Ele também agradeceu ao bilionário Warren Buffett, a quem credita basicamente metade dos recursos investidos ao longo das últimas duas décadas. Ele enalteceu a “incrível generosidade” do investidos e sua ambição em lutar essa batalha ao lado de Bill e Melinda Gates, agradecendo a amizade e liderança dele durante todo esse tempo.

De acordo com dados da Bloomberg, a fortuna de Bill Gates, hoje, é estimada em US$ 113 bilhões, o que o coloca na quarta posição entre as pessoas mais ricas do mundo. Ele aparece atrás do líder Elon Musk (US$ 218 bilhões), da SpaceX e Tesla; do fundador da Amazon, Jeff Bezos (US$ 134 bilhões); e de Bernard Arnault, diretor da empresa de artigos de luxo LVMH, com US$ 127 bi.

Fundada em 2000 pelo cofundador da Microsoft e sua então esposa, Melinda, a Fundação Bill & Melinda Gates planeja aumentar os gastos de 6 bilhões de dólares anuais atualmente para 9 bilhões de dólares anuais até 2026.

De acordo com os dados apresentados por Gates, desde 2000, quando foi fundada, a organização já investiu mais de US$ 79,2 bilhões. Ao longo dos últimos 20 anos, o crescimento no montante colocado nas iniciativas vem crescendo cada vez mais, com uma ou outra redução, incluindo US$ 1,5 bilhão em iniciativas para combate à pandemia da covid.

Dentre as iniciativas da organização estão combater doenças e pobreza em todo o mundo, luta contra a crise climática, melhorias na educação e promoção da igualdade de gênero.

