Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Até o final do ano, a empresa selecionará 480 novos talentos no País, que serão desenvolvidos internamente. Na foto, Rafael Carmo, líder regional da XP no RS

A XP levará seu processo seletivo presencial, o XDay para Porto Alegre, no sábado (27). Com o intuito de contratar novos talentos no Rio Grande do Sul, a ação ocorrerá de forma inédita, também, em outros estados ao longo do segundo semestre.

Trata-se de um dia em que candidatos têm a oportunidade de participar de dinâmicas e entrevistas com líderes da empresa. Os selecionados recebem ofertas de contratação logo após o encontro.

Ao todo serão abertas 480 vagas em regiões estratégicas para a XP. São em torno de 15 a 20 posições por estado, incluindo o Rio Grande do Sul, atuando sempre de forma direcionada para a diversidade, 50% das vagas são afirmativas, e para dar oportunidade a quem deseja iniciar sua trajetória profissional ou mudar de área.

A XP vem reforçando sua presença regional e ampliando as oportunidades locais, entretanto, a empresa tem enfrentado uma realidade comum ao mercado financeiro como um todo: a escassez de candidatos para a posição de assessores de investimento.

Diante do cenário, a companhia lança os XDays regionais para atrair talentos com perfil comercial, mas que ainda não estejam envolvidos com o mercado financeiro, e desenvolvê-los internamente através de treinamento e acompanhamento prático.

Segundo Rafael Carmo, líder regional da XP no Rio Grande do Sul, o XDay visa cidades com mais de 100 mil habitantes e dará maior capilaridade ao time de assessoria, reforçando a estratégia de crescimento e a presença da companhia no Estado.

“Criar oportunidades nessa escala para talentos que não estão inseridos no mercado financeiro e formá-los em um ecossistema de alto nível como o da XP, traz uma bagagem única aos profissionais e fortalece nosso processo de expansão. Assim, construímos times mais diversos, agregando mais valor aos nossos clientes e, consequentemente, ampliamos o acesso a investimentos de qualidade para mais pessoas”.

A profissão de agente autônomo vem ganhando destaque no Brasil nos últimos anos, tendo em vista o aumento do número de brasileiros que buscam melhores opções de investimentos. Em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, a profissão está entre as mais desejadas pelos jovens profissionais.

Hoje, no Brasil, já são mais de 17 mil agentes autônomos, de acordo com a Ancord (Associação Nacional das Corretoras de Valores). O número é o triplo dos 5,5 mil certificados em 2018. Para os próximos anos, o cenário é favorável ao desenvolvimento da carreira de agentes autônomos, considerando o movimento dos bancos de redução de custos e agências.

Como participar do XDay

Os interessados em se tornarem assessores de investimentos podem se candidatar e buscar mais informações sobre o processo seletivo pelo site https://boards.greenhouse.io/xpinc/jobs/6295405002. Antes da etapa presencial, os participantes devem realizar um teste para medir aspectos culturais e gravar um vídeo de apresentação.

