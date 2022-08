Dicas de O Sul Pompéia Fashion Weekend é realizado em formato híbrido

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Os desfiles ocorrem em três locais diferentes Foto: Divulgação Os desfiles ocorrem em três locais diferentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Pompéia Fashion Weekend 2022, maior evento de moda do Sul do País, marca o lançamento da coleção primavera/verão 2023. Depois de dois anos sendo realizado de forma on-line, a edição deste ano ocorre em formato híbrido, com ações em lojas físicas e desfile de apresentação da nova coleção nas redes sociais da marca.

Pela primeira vez, os desfiles serão realizados em três locais diferentes. Segundo a loja, além de apresentar a coleção, o evento “fortalece o desejo de democratizar e levar a moda para todo mundo”. Nos dias 25 e 26 de agosto, as atividades acontecem na loja Pompéia do Centro de Porto Alegre; no dia 27, na loja-conceito do Cais Embarcadero e, no dia 2 de setembro, em Florianópolis (SC). Toda a programação do evento é gratuita e aberta ao público.

TRANSMISSÃO DO DESFILE PRIMAVERA/VERÃO 2023

24/08, às 19h, pelo Instagram, Facebook e YouTube

DESFILES | MAKE UP | ESPAÇO RELAX | CONSULTORIA DE MODA

25 e 26/08, das 9h às 18h, na rua Vigário José Inácio, 355, em Porto Alegre

27/08, das 11h às 19h, no Cais Embarcadero, na avenida Mauá, 1050, em Porto Alegre/RS

02/09, das 9h às 18h, na rua Felipe Schmidt, 484, em Florianópolis (SC)

