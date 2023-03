Grêmio Pela segunda fase da Copa do Brasil, Grêmio encara o Ferroviário no dia 16 de março

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nesta fase da competição nacional, o clube gaúcho precisa vencer o jogo único para avançar para a próxima fase Foto: Lucas Uebel/Grêmio Nesta fase da competição nacional, o clube gaúcho precisará vencer o jogo único para avançar para a próxima fase (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu as datas da segunda rodada da Copa do Brasil. Com isso, o Grêmio irá jogar contra o Ferroviário, do Ceará, no dia 16 de março, às 20h, na Arena, em Porto Alegre.

Nesta fase da competição, o Tricolor precisa vencer o confronto único para avançar para a terceira fase da competição nacional. Na primeira fase, realizada na última quarta-feira (1°), contra o Campinense, o Grêmio venceu por 2 a 0, no Distrito Federal, e se classificou para a próxima fase do campeonato.

Outros gaúchos

As datas também foram definidas para os outros gaúchos da competição. Brasil de Pelotas joga contra a Ponte Preta, na terça-feira (07), às 20h, no Bento Freitas, em Pelotas. O São Luiz, de Ijuí, joga contra o Remo, no Pará, na próxima quarta-feira (08), às 20h, no Estádio Evandro Almeida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/pela-segunda-fase-da-copa-do-brasil-gremio-encara-o-ferroviario-no-dia-16-de-marco/

Pela segunda fase da Copa do Brasil, Grêmio encara o Ferroviário no dia 16 de março