Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

O camisa 10 colorado disputou quatro clássicos em 2014 Foto: Ricardo Duarte/Inter O camisa 10 colorado disputou quatro clássicos em 2014 (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Alan Patrick voltará a disputar um clássico Grenal neste domingo (05), às 20h, na Arena, em Porto Alegre, pelo Gauchão. Em sua outra passagem pelo Colorado, o atual camisa 10 do Inter teve a oportunidade de jogar quatro clássicos em 2014. Inclusive até gol já marcou na maior rival, o Grêmio.

Alan retornou ao Inter em abril de 2022, mas ainda não enfrentou o Grêmio na sua segunda passagem pela Capital gaúcha. Na temporada de 2014, o camisa 10 disputou quatro clássicos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Alan Patrick é um dos únicos jogadores do atual elenco a ter atuado em um Grenal. Além do meia, somente Bustos, Moledo, Mercado, Gabriel, Johnny, Maurício e Luiz Adriano.

Nos dois primeiros clássicos que disputou, em 2014, Alan iniciou no banco de reservas. Na terceira partida, o primeiro como titular, foi no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, disputado no Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. De pênalti, ele deixou seu gol.

