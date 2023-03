Grêmio Volante Carballo desfalca o Grêmio na semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

O volante chegou ainda em dezembro do ano passado como uma das principais contratações do clube gaúcho Foto: Lucas Uebel/Grêmio O volante chegou ainda em dezembro do ano passado como uma das principais contratações do clube gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Umas das principais contratações do Grêmio para 2022, o volante Felipe Carballo foi convocado pela seleção do Uruguai e irá desfalcar o clube gaúcho nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Os amistosos da seleção celeste acontecem nos dias 24 e 28 de março.

O jogador foi convocado para dar início do ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Na primeira divulgação, o atleta não apareceu na lista, mas logo após foi corrigida e incluído o nome do volante.

Os amistosos da seleção do Uruguai serão contra o Japão, em 24 de março, e depois Coreia do Sul, no dia 28. O segundo jogo da semifinal do Gauchão deve ocorrer no dia 25 no meio da data Fifa.

Carballo chegou ainda em dezembro de 2022 como uma das principais contrações do Grêmio. No Gauchão, o técnico Renato Portaluppi foi fazendo testes no time para encontrar a escalação ideal e Carballo ficou a maioria do tempo entre os titulares.

