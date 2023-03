Inter Inter anuncia a renovação de contrato com o atacante Pedro Henrique

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

O atacante é o atual artilheiro do Campeonato Gaúcho Foto: Divulgação/Inter O atacante é o atual artilheiro do Campeonato Gaúcho (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter anunciou nesta sexta-feira (03) a renovação de contrato com o meia-atacante Pedro Henrique. O novo vínculo com o artilheiro do Campeonato Gaúcho vai até dezembro de 2025. O jogador chegou ao Beira-Rio em abril da temporada de 2022.

Pedro Henrique chegou do Sivasspor, da Turquia, e tinha assinado inicialmente até 30 de junho de 2024. Gaúcho, natural de Santa Cruz do Sul, o meia já era alvo do clube gaúcho, mas não teria sido aceito pelo clube da Turquia.

O atleta tem passagens pelas categorias de base do Grêmio e se destacou profissionalmente pelo Caxias no Gauchão de 2011. Vendido para o FC Zurich, da Suiça, depois disso, ele estava há mais de dez anos no futebol do exterior com passagens pelo Rennes, da França, e o PAOK, da Grécia.

Pedro Henrique foi uma indicação do Capa (Centro de Análise e Prospecção de Atletas) do Inter e chegou para ser uma alternativa pelos lados do ataque. Atualmente, o atacante está jogando como centroavante na equipe de Mano Menezes.

