Porto Alegre Pela segunda vez em sua história, neste domingo Porto Alegre terá um prédio implodido

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Operários da empresa demolidora passam tela através da abertura das janelas, envolvendo a estrutura até o quarto andar Foto: Divulgação FBI Demolidora Marcada para as 9h, detonação envolve amplo esquema de segurança no entono da área. (Foto: Divulgação/SSP-RS) Foto: Divulgação FBI Demolidora

Quase oito meses após ser atingido de forma irrecuperável por um incêndio de grandes proporções, o prédio da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre será colocado abaixo às 9h deste domingo (6) com explosivos e uma megaoperação para evitar riscos à população próxima. Trata-se da segunda implosão desse tipo na história da cidade – o procedimento foi utilizado em 1976 no que restou do edifício das Lojas Renner, também destruído pelo fogo.

A fase final dos preparativos incluiu, nos últimos dias, a instalação de telas reforçadas no entorno do imóvel, localizado na rua Voluntários da Pátria nº 1.358 (com fundos para a Castello Branco), entre os bairros Centro Histórico e Floresta. Também foram providenciadas medidas logísticas temporárias, como fechamento da Rodoviária e de estações do Trensurb, desvios de trânsito e retirada de moradores da região.

Ocorrido na noite de 14 julho de 2021 devido a provável pane elétrica (a investigação não conseguiu determinar a causa exata), o incêndio prosseguiu pela madrugada seguinte e não deixou apenas prejuízos materiais: custou também a vida de dois bombeiros que atuavam dentro do prédio, no combate às chamas – os corpos foram encontrados dias depois, sob um pilha de escombros.

De acordo com o governo do Estado, prefeitura da capital gaúcha e empresa terceirizada para a realização do serviço (a um custo total de R$ 3,15 milhões), a implosão deve durar menos de 10 segundos após o acionamento de uma carga superior a 200 quilos de explosivos. E deve deixar como cerca de 20 mil toneladas de escombros, que serão removidos pela contratada.

Operação complexa

A demolição por explosivos envolve uma operação de grande complexidade, com impacto na mobilidade urbana, segurança e outros aspectos. Todas as residências e estabelecimentos em um raio de 300 metros do edifício terão que ser evacuadas no início da manhã. Pessoas em situação de rua também terão que deixar momentaneamente a área.

O trânsito de veículos na região já está bloqueado desde o final deste sábado e a Rodoviária estará fechada temporariamente. As estações do metrô São Pedro, Rodoviária e Mercado foram fechadas às 23h20min e assim permanecem até depois da implosão.

Embarques e desembarques mais próximos do Centro ficarão restritos à estação Farrapos. Para atender aos cerca de 10 mil usuários que utilizam o metrô nas manhãs de domingo, serão disponibilizados ônibus entre as estações Farrapos e Mercado.

Até as operações no espaço aéreo da capital gaúcha serão afetadas: das 6h deste domingo até a liberação pelas autoridades, somente aeronaves e drones da SSP-RS ou da empresa contratada poderão sobrevoar um perímetro de 2 quilômetros na horizontal e 300 metros na vertical, a partir do prédio a ser implodido.

Principal ligação entre Capital e Interior, a avenida Castelo Branco estará bloqueada nos dois sentidos, a partir das 8h, entre a Rodoviária e o vão móvel da ponte do Guaíba. As avenidas Farrapos e Sertório são as principais alternativas de deslocamento.

Condutores que trafegam a partir do túnel da Conceição no sentido Bairro-Centro e que desejam acessar a Zona Norte serão direcionados para a avenida Mauá, onde poderão fazer o desvio pela rua Coronel Vicente, avenida Júlio de Castilhos, rua da Conceição e seguir pela Farrapos. Mas a melhor opção é evitar o túnel ao acessar a rua Garibaldi, a partir da Osvaldo Aranha.

Já os motoristas que chegam pela ponte do vão móvel serão direcionados para a BR-448, avenida Sertório ou Freeway (BR-290), sentido Capital-Interior. Quem trafega pela Freeway em direção à Capital será direcionado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a avenida João Moreira Maciel e, em seguida, Voluntários da Pátria em direção ao Centro.

Sirenes de alerta

Na manhã de domingo, sirenes serão acionadas em alerta de segurança, para anunciar o fim do prazo de cada uma das etapas, conforme a seguinte sequência:

– 1º toque, às 8h: desocupação dos imóveis na área delimitada pelas autoridades.

– 2º toque, às 8h30: bloqueio total das vias para circulação de trânsito e pessoas.

– 3º toque, às 8h50min: inspeção final da área evacuada.

– 4º toque, às 8h55min: toque de atenção.

– 5º toque, às 8h59min: contagem regressiva para implosão.

Para garantir a cobertura jornalística do evento com segurança, os profissionais de imprensa terão um espaço reservado para acompanhar a demolição. O “camarote vip” será instalado em área especialmente destinada para tal finalidade no estacionamento dentro do Cais do Porto.

(Marcello Campos)

