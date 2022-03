Rio Grande do Sul Secretaria da Agricultura estimula construção de microaçudes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Iniciativa tem como prioridade municípios com situação de emergência homologada devido à estiagem. (Foto: Divulgação/Seapdr)

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Rio Grande do Sul publicou um manual operativo com o detalhamento das regras para convênios entre governo do Estado e municípios na execução de 6 mil microaçudes. O material está disponível no site agricultura.rs.gov.br.

A previsão é que, na segunda quinzena de março, os convênios sejam assinados, garantindo o repasse do valor correspondente à escavação de, em média, 12 microaçudes por município. Os beneficiários serão agricultores e pecuaristas familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e remanescentes de quilombos.

Serão priorizados os municípios atingidos pela estiagem na safra 2021/2022, com decreto de situação de emergência homologado pelo governo do Estado – mesmo que já expirado o prazo do respectivo ato de homologação.

Dentre os pontos principais do guia estão informações sobre documentos necessários e outras exigências, bem como descrição de público-alvo, critérios de distribuição e iniciativas relacionadas à agropecuária no âmbito do programa estadual “Avançar”, que prevê investimentos setorizados pelo Executivo gaúcho.

No mesmo endereço eletrônico, os prefeitos e demais gestores locais podem conferir o manual e a lista de documentos que devem ser providenciados pelos municípios.

(Marcello Campos)

