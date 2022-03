Rio Grande do Sul Próximos dias devem ser de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Para este domingo (6), condições devem provocar pancadas de chuva e trovoadas, ainda que isoladas. (Foto: Divulgação/Seapdr)

A semana que começa neste domingo (6) deve ser marcada por índices significativos de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que prevê o mais recente Boletim Integrado Agrometeorológico da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), elaborado em parceria com técnicos do Instituto Riograndense do Arroz (Irga) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Após uma sexta-feira com presença de uma massa de ar seco mantendo o tempo firme, o sábado teve nevoeiros ao longo da madrugada e manteve o calor intenso ao longo do dia, até a queda de chuva em diversas áreas do mapa gaúcho a partir do fim da tarde.

Para este domingo (6), o sistema de baixa pressão que aumentou a nebulosidade deve continuar provocando pancadas de chuva e trovoadas, ainda que isoladas e intermitentes. Foi o que aconteceu na Região Metropolitana de Porto Alegre, por exemplo.

Já nesta segunda e terça-feira, o deslocamento de uma nova frente fria volta a provocar precipitações pluviométrica em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. Na quarta-feira ainda deverá ser registrada grande variação de nuvens, com períodos de céu encoberto e chuvas isoladas, principalmente na Metade-Norte do mapa.

Os volumes previstos deverão oscilar entre 20 e 45 milímetros na maioria das regiões, sendo que apenas no Extremo-Sul e faixa Leste são esperados valores inferiores a 20 milímetros. Na Fronteira-Oeste, parte do Região Planalto, Zona Sul e Alto Uruguai, a meteorologia prevê totais que oscilam de 50 a 65 milímetros, podendo superar 80 milímetros em algumas localidades.

Situação das safras

O Boletim Integrado Agrometeorológico também aborda a situação atual das culturas de soja, milho, milho silagem e feijão no Rio Grande do Sul. As informações podem ser acompanhadas por qualquer situação na página “Agrometeorologia” do site oficial agricultura.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

