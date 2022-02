Rio Grande do Sul Pela terceira semana consecutiva, situação da pandemia faz o governo gaúcho emitir Alertas para todas as regiões do Estado

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Os Alertas são consequência do aumento de casos de Covid-19 e do aumento de internações em leitos clínicos e de UTI nas regiões. Foto: EBC Rio Grande do Sul está em seu nível mais alto de contaminação em 23 meses de pandemia. (Foto: EBC) Foto: EBC

Pela terceira semana seguida, o Gabinete de Crise do governo do Rio Grande do Sul manteve os Alertas a todas as 21 Regiões-Covid do Estado no sistema “3As” de monitoramento da situação do coronavírus. O Rio Grande do Sul está em seu nível mais alto de contaminação em 23 meses de pandemia, apesar da tendência de estabilidade verificada na semana passada.

Chamou atenção da equipe técnica do Grupo de Trabalho (GT) Saúde o fato de que as internações pediátricas se encontram no maior nível observado em todo o período da pandemia. Na última semana, a média foi de 64 crianças gaúchas internadas em leitos clínicos e 21 em unidades de terapia intensiva (UTI) a cada sete dias.

Até o momento, o pico havia sido em abril de 2021, com no máximo 25 internados em leitos clínicos e 15 em UTIs na média da semana. Esse número maior de casos está diretamente relacionado ao menor avanço da vacinação nessas faixas etárias, o que evidencia como fundamental a necessidade de aumentar o ritmo de imunização de crianças.

Nesta semana, a média móvel de casos confirmados apresentou um aumento de 18%, mantendo-se em cerca de 17 mil casos por dia desde 23 de janeiro. Com isso, a incidência semanal permanece próxima a mil casos por 100 mil habitantes. Isso significa que 1% da população gaúcha foi contaminada pelo coronavírus nesta semana.

O número de internados, entre suspeitos e confirmados para Covid-19, reduziu 133 – uma diminuição de 149 em leitos clínicos e um aumento de 16 em UTI.

A taxa de ocupação de leitos de UTIs do Estado está em 63,2%. Nesta semana, foram registrados mais 347 óbitos, uma média de 49,6 óbitos por dia, o que corresponde a uma elevação semanal de 37,2%.

Nos últimos sete dias, a média móvel de internados em leitos clínicos (incluindo suspeitos e confirmados) é de 1.641. “Isso representa uma estabilidade quando comparado à semana passada”, ressalta a Secretaria Estadual da Saúde (SES). “A média móvel dos últimos sete dias de pacientes internados em UTIs, entre suspeitos e confirmados, é de 681, ou seja, 11,8% superior à semana passada.”

No que se refere à vacinação contra covid, 82% da população residente do Rio Grande do Sul tomou pelo menos uma dose. O esquema vacinal completo (duas doses ou apenas uma, no caso da Janssen), por sua vez, já chegou aos braços de 73,3% da população nas 497 cidades gaúchas. A dose de reforço, porém, foi feita por apenas 26,3%.

(Marcello Campos)

