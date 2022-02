Grêmio Grêmio perde por 3 a 1 para o União Frederiquense e conhece sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2022

Com o técnico Roger ainda fora da casa mata, o Tricolor foi superado pelos donos da casa. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Com o técnico Roger ainda fora da casa mata, o Tricolor foi superado pelos donos da casa. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio enfrentou a União Frederiquense no início da noite dessa quarta-feira (16), em partida válida pela 7ª rodada do Gauchão. Jogando fora de casa, o Tricolor acabou superado por 3 a 1, sofrendo a primeira derrota temporada. O resultado deixa o time da capital com 14 pontos, ainda na liderança da competição. O próximo jogo será neste sábado (19), contra o São Luiz, na Arena.

Jander abriu o placar para os donos da casa, Elias empatou para o Grêmio. No segundo tempo, Eliomar e Laion sacramentaram a derrota gremista.

Jogo

A partida iniciou disputada, mas com o Grêmio dominando as primeiras ações de jogo. Aos 8 minutos, Elias acionou Rildo na ponta-esquerda, mas ao cruzar, a bola acabou desviando e saindo a escanteio. Quatro minutos depois, o Tricolor teve uma falta a seu favor: Rildo cobrou direto, mas mandou por sobre a meta.

Do outro lado, os donos da casa chegaram com um escanteio, com a bola alçada na primeira trave, mas a defesa gremista fez o corte. Insistindo no campo de ataque, foi a vez de Lessa fazer um cruzamento para Daivison, que conseguiu desviar de cabeça, com perigo – a bola bateu na rede, mas pelo lado de fora.

Passados 24 minutos, os donos da casa criaram boas oportunidades, tanto que abriram o marcador. Após cobrança de escanteio do União Frederiquense, a bola foi colocada na área e chegou a Jander, que cabeceou para o fundo das redes.

Mas não demorou para os gremistas assinalarem o gol de empate. Elias marcou de pênalti, mandando no canto esquerdo da meta defendida por Marcão, aos 28 minutos.

Na reta final, outra chance clara para o Tricolor saiu dos pés de Nicolas, que recebeu um lançamento e tentou a finalização de primeira, mas mandou por sobre o gol – o lance já estava parado por falta no campo de ataque.

Nos acréscimos, o União Frederiquense chegou a marcar o segundo gol com Joãozinho, que após uma defesa de Gabriel Grando, pegou o rebote e chutou, mas estava em posição de impedimento e a jogada foi anulada.

O Grêmio voltou para o segundo tempo com uma mudança na equipe: Lucas Silva no lugar de Thiago Santos.

Logo no início da etapa complementar, os donos da casa conseguiram voltar a frente no placar já no primeiro ataque. Da meia esquerda, após um chute cruzado, Eliomar se jogou e desviou para o fundo das redes.

Ainda no campo de defesa tricolor, foi a vez de Daivison receber na entrada da área, pela direita, e finalizar, acertando a rede, mas pelo lado de fora, com 7 minutos jogados.

Já o Grêmio desceu pela direita com Janderson, que fez um cruzamento na área. Elias dominou, mas tocou com a mão e a arbitragem acabou assinalando falta, passados 12 minutos. Em seguida, foi a vez de Lucas Silva invadir a área da direita para o meio e rolar para Rildo, que mandou a gol, mas o arqueiro adversário defendeu.

Outra chegada gremista saiu em um lance de contra-ataque, aos 20 minutos. Janderson, em velocidade, deu um passe buscando Gabriel Silva, que quase alcançou, mas a bola acabou quicando e saindo pela linha de fundo.

O União Frederiquense conseguiu ainda ampliar o marcador aos 23 minutos. A bola foi cruzada na pequena área e Laion desviou para o fundo das redes, assinalando o terceiro.

O Tricolor tentou correr atrás do placar e aos 32 minutos, chegou pela direita, com Janderson, mas o atacante acabou desarmado pela defesa adversária.

Na reta final, o Grêmio ainda tentou em cobrança de falta, da esquerda. A bola foi cruzada na segunda trave, sobrou para os gremistas, mas ao final, ficou com os donos da casa.

Com o resultado, o Grêmio não soma pontos nesta rodada e conhece a primeira derrota na competição. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (19), diante do São Luiz, às 16h30min, na Arena.

Ficha técnica

— Grêmio: Gabriel Grando; Orejuela, Rodrigues, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Lucas Silva), Villasanti (Gabriel Silva), Bitello; Janderson (Vini Paulista), Rildo (Fernando Henrique) e Elias (Churín). Técnico: Cesar Lopes (interino).

— União Frederiquense: Marcão; Cristian, Talis Silva, Cleiton, Jander (Igor); Igor Silva, Marquinhos, Eliomar (Menezes), Joãozinho (Buzatto) e Laion (Iuri); Daivison (Anderson Magrão). Técnico: Daniel Franco.

— Arbitragem: Lucas Guimarães Rechatiko Horn, auxiliado por José Eduardo Calza e Conrado Bittencourt Berger.

