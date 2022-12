Futebol “Pelé casou as paixões do futebol e da arte”: doutor em teledramaturgia fala do alcance midiático do Rei

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Pelé contracenou com Rosamaria Murtinho e Regina Duarte em “Os Estranhos”. (Foto: Reprodução)

A maneira como Pelé transcendeu os gramados e chegou a um alcance midiático foi destacada por Mauro Alencar. Ao falar sobre o Rei, que morreu nesta quinta-feira aos 82 anos, o doutor em Teledramaturgia Brasileira e Latino-Americana pela USP exaltou como a arte e o futebol caminharam juntos na sua vida.

“Pelé foi um pioneiro em tudo, inclusive em internacionalizar o futebol. Ele desde cedo teve a preocupação de levar o futebol e a arte para o mundo”, afirmou ao site Lance.

Mauro Alencar recordou-se como surgiu o convite para o Rei protagonizar a novela “Os Estranhos”, na TV Excelsior.

“Pelé estava no auge como jogador do Santos e da Seleção e queria participar da vida artística. O (ator) Carlos Zara sabia disso e contou para o Edson Leite, que era diretor da Excelsior. O Edson foi um grande locutor de futebol e trouxe a telenovela diária para o Brasil, e ele viu nisso uma oportunidade de contribuir para o entretenimento para a emissora. O nome foi sugerido para Ivani Ribeiro. E ela queria falar sobre corrida espacial, que estava em evidência na época, falar sobre seres extraterrestres”, disse.

O Rei interpretou Plínio Pompeu, um jornalista e escritor que vivia em uma ilha na qual desembarcavam seres do planeta Gama Y-12, no qual “reinava a paz absoluta”. Os extraterrestres estavam na Terra para ajudar a resolver os problemas dos humanos.

“A TV Excelsior fazia altos investimentos, era uma grande produtora. Chama atenção para quem contracenou com ele a garra e a determinação ao atuar. E nessa novela, Pelé começa a ficar com sua imagem maior. Não dá para imaginar o impacto de vê-lo numa ilha ou dentro de uma espaçonave ao entrar em contato com extraterrestres”, afirmou Mauro Alencar.

Pelé ainda fez participações em outras novelas, como “O Salvador da Pátria”, “História de Amor”, “O Clone”, onde interpretou ele mesmo. Além disto, participou de programas humorísticos e fez comerciais.

“Esta exposição do Pelé foi fundamental. Ele inventou esse desejo de casar as paixões do futebol com a arte e incentivava bem ambos os eventos”, declarou o autor do livro “A Hollywood Brasileira”.

Mauro Alencar contracenou com Pelé em um comercial da Perdigão na década de 1990. O pesquisador contou como foi o convívio nos bastidores. “Aprendi muito com sua preocupação, sua seriedade ao apresentar o futebol e a arte do Brasil para o mundo. Pelé sempre ficou por muito tempo voltado para a carreira artística, sabia da importância da sua imagem”, disse. As informações são do site Lance.

