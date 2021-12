Esporte Pelé faz última sessão de quimioterapia em 2021 e revela: “Vou ficar alguns dias no hospital”

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Tratando um câncer no cólon, o Rei do Futebol passará por nova bateria de exames antes de receber alta. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pelé continua internado no Hospital Albert Einstein para sessões de quimioterapia para o tratamento de um câncer no cólon descoberto entre setembro e outubro deste ano. Por meio das redes sociais, o Rei do Futebol publicou uma foto e disse que está bem, mas ficará mais alguns dias ingressado no hospital para a realização de uma bateria de exames.

“Vou aproveitar essa chance para fazer uma nova bateria de exames, então vou ficar alguns dias por aqui. Não se preocupem, eu estou apenas me preparando para as festas de final de ano”, escreveu Pelé em tom de brincadeira na sua página no Instagram.

A postagem também revelou que esta será a última sessão de quimioterapia que o Rei fará em 2021. O tratamento deve prosseguir em 2022 dependendo de nova avaliação médica.

“Desde o dia 30 de setembro, quando eu saí do hospital, vocês sabem que eu tenho feito pequenas sessões de quimioterapia como parte do meu tratamento. Hoje eu estou no Albert Einstein fazendo a última sessão de 2021. Eu quis dividir essa conquista com vocês. Afinal, toda pequena vitória é um motivo para comemorar, não acham?”, escreveu Pelé.

Aos 81 anos, Edson Arantes do Nascimento tem passado por alguns problemas de saúde recentemente. Sua dificuldade de locomoção o afeta há mais de cinco anos. Desde então, sua participação em eventos e aparições públicas se tornaram mais raras. Após a descoberta do câncer no cólon, as preocupações com a saúde de Pelé aumentaram. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Cristiano Ronaldo

Seus seguidores se mostraram aliviados e felizes e deixaram mensagens de apoio. Entre eles, um em especial: o astro Cristiano Ronaldo. “Força, amigo”, comentou o atacante do Manchester United.

Pelé, claro, tratou de agradecer. Esta não é a primeira vez que os dois interagem nas redes sociais. Em março, quando o CR7 superou o número de gols do brasileiro em jogos oficiais, o Rei reconheceu o feito do português e o parabenizou.

“Cristiano, a vida é um voo solo. Cada um faz a sua própria jornada. E que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito, adoro te ver jogar e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. A minha única lamentação é não poder te dar um abraço hoje”, publicou Pelé.

Cristiano respondeu com um longo texto em sua conta na qual se disse orgulhoso pelo feito. Ele ainda explicou que fez questão de respeitar a contagem considerada por Pelé e não a utilizada pela imprensa portuguesa.

“Fico muito feliz e orgulhoso ao reconhecer o gol que me colocou no topo da lista de artilheiros do mundo, superando o recorde de Pelé, algo que eu nunca poderia ter sonhado enquanto era criança da Ilha da Madeira”, disse o astro do Manchester United.

