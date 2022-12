Futebol Pelé morreu por insuficiência renal e cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon, aponta atestado de óbito

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pelé ficou internado por um mês antes de morrer, na última quinta-feira. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu por insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon, segundo o atestado de óbito do 30º Registro Civil e Tabelionato de Notas do Ibirapuera, em São Paulo.

Entenda a seguir o que é cada uma das causas da morte do Rei do Futebol:

– Insuficiência renal é uma condição em que os rins já não são mais capazes de filtrar o sangue, captando resíduos, impurezas e sais que serão eliminados pela urina;

– Insuficiência cardíaca ocorre quando o coração não consegue mais bombear sangue ou encher-se de sangue adequadamente;

– Broncopneumonia é uma inflamação que atinge as estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos;

– Adenocarcinoma de cólon é o câncer de cólon.

O documento foi divulgado na sexta-feira (30) e, diferentemente da certidão de nascimento, em que o nome do Rei do Futebol aparece grafado com a letra “i” em “Edison”, a certidão de óbito traz o nome pelo qual se tornou mundialmente conhecido: “Edson”.

De acordo com a Lei de Registros Públicos, a certidão de óbito deve indicar a hora, a data e o local de morte da pessoa, bem como suas informações pessoais, como estado civil, nomes, prenomes, idade, data de nascimento, profissão, naturalidade e residência dos pais, se morreu com testamento conhecido e/ou deixou filhos ou herdeiros, a causa da morte, se era eleitor e o local de sepultamento.

Segundo a certidão, Pelé morreu às 15h27min da última quinta-feira (29), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e deixou seis filhos vivos. Sandra Regina, que foi reconhecida depois de exames de DNA, morreu de câncer. Não há testamento conhecido, era beneficiário do INSS e foi casado por três vezes.

Velório

O corpo de Pelé permanecia, até esta sexta-feira (30), no hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde ele ficou internado por um mês antes de morrer. O velório, aberto ao público, será realizado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, a partir das 10h (horário de Brasília) desta segunda-feira (2).

“O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein direto para o estádio na madrugada de segunda-feira (2) e o caixão será posicionado no centro do gramado”, diz nota do Santos FC. O acesso de populares ao velório será feito pelos portões 2 e 3, enquanto as autoridades terão acesso pelo portão 10.

A cerimônia seguirá até as 10h de terça-feira (3), quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, seguindo até a Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento reservado aos familiares. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol