Futebol Pelé posa ao lado da mulher, cumprimenta seguidores nas redes e diz estar vivendo momentos de amor

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Rei do Futebol celebra as festas de fim de ano com sua família após ficar 15 dias hospitalizado. (Foto: Instagram/Reprodução)

Pelé passa bem e está feliz. Isso o próprio Rei do Futebol atestou em sua mais recente postagem nas redes sociais. O eterno camisa 10 passou 15 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de um tumor no cólon direito, região do intestino grosso, descoberto em setembro. Neste sábado de Natal, em sua casa, ele posou ao lado da mulher, a empresária Márcia Aoki, para cumprimentar seus seguidores na internet.

“Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos”, escreveu Pelé em suas redes sociais, dois dias depois de receber alta médica. Aos 81 anos, Pelé foi hospitalizado no começo do mês como uma forma preventiva, possibilitando-o passar as festas de fim de ano ao lado de sua família, sem precisar de maiores preocupações. Agora, está em casa e muito bem cuidado.

O Rei do Futebol foi internado no dia 31 de agosto para fazer exames anuais de rotina, adiados em 2020 por causa do novo coronavírus. Durante os procedimentos, o tumor do cólon foi identificado. A cirurgia ocorreu em 4 de agosto. Os médicos não quiseram esperar.

No fim de setembro, Pelé teve alta da mesma unidade hospitalar, após passar um mês internado. Durante o período da internação, ele usou as redes sociais para agradecer às mensagens de carinho. Suas filhas também passaram a postar mensagens e informações do estado de saúde do pai.

Desta vez, após algumas mensagens, as filhas do Rei silenciaram. Apenas um boletim médico foi divulgado quando ele deu entrada no hospital em São Paulo. O próprio Pelé também preferiu postar menos enquanto esteve internado.

Em uma de suas postagem, ele cumprimentou o “amigo” Mbappé, que fazia aniversário.

