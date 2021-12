Futebol Desde que Ronaldo comprou a Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro, o futuro do treinador Vanderlei Luxemburgo é incerto

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Sérgio Santos Rodrigues se encontrou com Ronaldo Fenômeno em janeiro deste ano. (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O futuro do treinador Vanderlei Luxemburgo está incerto desde que o ex-atacante Ronaldo comprou a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro. Em entrevista à TV Máfia Azul, o presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou detalhes da SAF e falou sobre a situação do técnico.

“Mais uma vez, são decisões que não sou eu que tomo. Essa pergunta tem que ser feita para o Ronaldo”, disse o presidente, sobre a continuidade ou não de Luxemburgo no comando.

Recentemente, o treinador se mostrou descontente com as especulações sobre seu futuro. Luxemburgo classificou, em vídeo publicado no YouTube, a situação como uma “exposição desnecessária”.

Rodrigues também falou sobre a permanência dos jogadores contratados recentemente. “Pelo que a gente falou, a princípio, algumas das contratações ele (Ronaldo) até já sabia. No final, já estava ao menos informado. Outras, a gente teve que fazer pela dinamicidade do mercado e acho que foram bem recebidas. Mas, realmente, vai de acordo com o critério dele agora”, afirmou.

Sérgio Rodrigues terá menor poder de atuação, representando os 10% de ações da SAF que permanecerão com o clube. Assim, o presidente será representante do acionista minoritário no conselho administrativo, evitando mudanças de escudo, cores, entre outros pontos tradicionais do Cruzeiro.

Fora do Cruzeiro

O diretor de futebol Alexandre Mattos fez uma publicação nas redes sociais em que se declara fã de Ronaldo, novo investidor e dono do Cruzeiro. Descartado para retornar à direção do clube, ele comentou que tem “respeito total” pelo Fenômeno e admitiu ter o ex-jogador como um de seus ídolos.

“Gratidão e honra eternas pelo carinho, apoio e respeito comigo dos torcedores. Muito obrigado a todos de coração. Respeito total ao novo investidor da SAF (seus pares de confiança e suas decisões), que sou fã e sempre foi um dos meus ídolos no futebol, Ronaldo. Desejo todo sucesso…”, escreveu o dirigente.

Após a confirmação da compra do Cruzeiro, Mattos chegou a ser cotado para assumir um cargo na diretoria do clube. Porém, a Raposa decidiu trazer o ex-zagueiro Paulo André, diretor esportivo do Real Valladolid, time o qual Ronaldo também é dono.

Mattos já teve duas passagens na direção do Cruzeiro. Na primeira, ficou entre março de 2012 e dezembro de 2014, período em que a equipe conquistou dois títulos brasileiros (2013 e 2014) e um estadual (2014). Depois, voltou em 2020 para ajudar na fase de transição até regularizar seu visto na Inglaterra, buscando a possibilidade de assumir um cargo em um clube do país. No entanto, o plano não se concretizou e ele foi contratado pelo Atlético-MG.

