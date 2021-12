Esporte Pelé recebe alta de hospital em São Paulo após 17 dias internado para tratar tumor e apresentar dificuldades para comer

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2021

Pelé estava internado desde o último dia 7 no Hospital Albert Einstein, onde passa por tratamento Foto: Santos FC/Divulgação Pelé estava internado desde o último dia 7 no Hospital Albert Einstein, onde passa por tratamento. (Foto: Santos FC/Divulgação) Foto: Santos FC/Divulgação

O ex-jogador de futebol Edson Arantes Nascimento, o Pelé, de 81 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (23). Ele estava há 17 dias internado, onde passa por tratamento do tumor de colón, segundo informou a assessoria de imprensa da unidade hospitalar.

De acordo com o boletim médico, o rei do futebol está estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. Segundo apurado com fontes próximas ao ex-jogador, Pelé chegou, durante a internação, a apresentar algumas dificuldades com a alimentação. O caso, porém, já foi resolvido.

No último dia 7, o rei do futebol passou por exames no hospital onde está internado. No dia 8, ele passou por quimioterapia, procedimento que estava agendado há meses, conforme informou a filha dele, Kelly Nascimento, em uma foto nas redes sociais.

No fim de setembro, Pelé teve alta da mesma unidade, após passar um mês internado devido a uma cirurgia para a remoção de um tumor no cólon direito. Segundo o boletim médico do hospital à época, “o paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 4 de setembro”.

Pelé foi hospitalizado em 31 de agosto para fazer exames anuais de rotina que haviam sido adiados em 2020, em razão da pandemia de Covid-19. Durante o procedimento, o tumor foi identificado. A cirurgia ocorreu em 4 de agosto.

