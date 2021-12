Porto Alegre Porto Alegre confirma transmissão comunitária da variante ômicron do coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2021

Desde 10 de dezembro, a Capital identificou, por genotipagem, 21 casos de amostras compatíveis com ômicron. Foto: Luciano Lanes/PMPA Desde 10 de dezembro, a Capital identificou, por genotipagem, 21 casos de amostras compatíveis com ômicron. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A Secretaria Municipal de Saude (SMS) declarou, nesta quinta-feira (23), transmissão comunitária em Porto Alegre da variante ômicron do coronavírus. A declaração de transmissão comunitária se embasa em pelo menos cinco casos cujas amostras laboratoriais apresentaram mutações típicas da variante ômicron nas genotipagens.

Tais amostras são de pessoas que não viajaram recentemente, nem tiveram contato conhecido com pessoas que tenham viajado, sugerindo que tenham contraído essa variante na cidade. Essas amostras foram enviadas ao Laboratório Central do Estado (Lacen RS), para possível sequenciamento total do genoma viral.

Desde 10 de dezembro, a Capital identificou, por genotipagem, 21 casos de amostras compatíveis com ômicron. Outras duas amostras, que tiveram RT-PCR positivo para Sars-Cov-2, foram consideradas com a variante, pelo critério epidemiológico. Dos 23 casos, oito viajaram para o exterior, seis tiveram contato com essas pessoas que viajaram, e cinco são de pessoas que não viajaram recentemente, nem tiveram contato conhecido com quem tenha viajado. Quatro estão sob investigação epidemiológica quanto à origem da infecção.

Os casos confirmados estão sendo acompanhados pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS). Os infectados relatam já ter recebido pelo menos uma dose de vacina. “Reforçamos as medidas de cuidado, ainda mais no período das festas de fim de ano”, destaca o diretor da DVS, Fernando Ritter.

Entre as recomendações, especial atenção deve ser dada à vacinação contra Covid-19, incluindo a aplicação da dose de reforço para todos os indivíduos acima de 18 anos, de acordo com a vacina recebida e/ou condição de saúde:

A partir de quatro meses da aplicação da segunda dose, de acordo com escalonamento definido pela SMS;

A partir de dois meses da dose única; e

A partir de 28 dias da segunda dose para imunossuprimidos.

Serviço

Nesta sexta-feira (24), unidades de saúde estarão abertas para a vacinação. Confira os locais de atendimento nas redes sociais da SMS (@saudepoa). Também devem ser reforçadas medidas preventivas como o distanciamento social, a frequente higienização das mãos, o uso correto de máscaras, a ventilação natural de ambientes e o isolamento de casos suspeitos e confirmados e seus contatos.

