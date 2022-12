Futebol Pelé segue em tratamento de infecção respiratória e se manifesta nas redes sociais

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

O ex-jogador luta contra um câncer no intestino desde 2021 e teve metástases diagnosticadas no início deste ano. (Foto: Reprodução/YouTube)

Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para exames, Pelé teve boa resposta ao tratamento de uma infecção respiratória e apresenta estado de saúde estável, de acordo com boletim divulgado pelo hospital nesse sábado (3). O ex-jogador de futebol está em um quarto comum e, de acordo com o boletim, não apresentou “nenhuma piora” nas últimas 24 horas.

Veja a íntegra do boletim médico:

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h.”

Nas redes sociais, o Rei do Futebol se manifestou, numa postagem com a imagem do boletim médico:

“Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido.

Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também!

Muito obrigado por tudo.”

Segundo familiares do ex-jogador e o agente Joe Fraga, que o representa, trata-se de um período de avaliações rotineiras. Em nota divulgada na última quarta (30), o Hospital Albert Einstein fala em reavaliação do tratamento de um tumor de colón identificado em setembro de 2021.

A filha do Rei do Futebol, Kely Nascimento, fez uma postagem nas redes sociais:

“Olá, amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui desabafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no ano novo. Não tem surpresa nem emergência.”

“Ele está lá para alguns check-ups mensais que ele faz desde que a doença foi diagnosticada”, escreveu Fraga.

Em setembro de 2012, Pelé fez uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino. Desde então, ele foi internado algumas vezes para dar continuidade ao tratamento.

Pelé luta contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador foi submetido à cirurgia, mas teve detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.

Considerado o maior jogador da história do futebol, Pelé, ainda hoje é ídolo do Santos e da Seleção Brasileira. O ex-jogador é o único da história a ter conquistado três edições de Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970).

Em 2000, foi eleito Jogador do Século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) e foi um dos dois vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da Fifa.

Nesse mesmo ano, foi eleito Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional. De acordo com a IFFHS, ele é o segundo maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, tendo marcado 765 gols em 812 partidas, e no total 1283 gols em 1363 jogos que incluem amistosos não oficiais, um recorde mundial do Livro dos Recordes. Durante sua carreira, chegou a ser durante um período o atleta mais bem pago do mundo.

Pelé começou a jogar pelo Santos aos 15 anos e pela Seleção Brasileira de Futebol aos 16. Ele também é o maior goleador da história da Canarinho, com 77 gols em 92 jogos. Em clubes, ele é o maior artilheiro da história do Santos e os levou a várias conquistas, com destaque para duas Libertadores da América e dois Mundiais Interclubes, vencidos em 1962 e 1963.

Conhecido por conectar a frase “jogo bonito” ao futebol, a “ação eletrizante e a propensão a objetivos espetaculares” de Pelé fizeram dele uma estrela rapidamente, e sua equipe fez turnês internacionais, a fim de aproveitar ao máximo sua popularidade.

Desde que se aposentou em 1977, é embaixador mundial do futebol e fez muitos trabalhos de atuação e comerciais. Em janeiro de 1995 foi nomeado ministro do esporte no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2010, foi nomeado Presidente Honorário do New York Cosmos, um time de futebol dos Estados Unidos fundado em 1970 que competiu na Liga Norte-Americana de Futebol até 1993.

