Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Aos 81 anos, Pelé tem convivido com frequentes internações. Foto: Reprodução/Instagram Aos 81 anos, Pelé tem convivido com frequentes internações. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Pelé foi internado novamente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira (18), para dar sequência ao tratamento contra um tumor no cólon, identificado em setembro do ano passado.

Em boletim, o hospital informou que o ex-jogador está em condições “boas e estáveis”. Ele tem alta prevista para os próximos dias. Diz o boletim:

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (18) para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Suas condições clínicas são boas e estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias.”

No fim de fevereiro, Pelé recebeu alta depois de tratar uma infecção urinária. O Rei do Futebol ficou internado por duas semanas, após ser hospitalizado para dar continuidade a seu tratamento médico. Em setembro, ele retirou um tumor do cólon, parte do intestino.

Histórico

Pelé vem passando, nos últimos meses, por repetidas internações. Elas incluem sessões de quimioterapia. Em dezembro, o ex-jogador comemorou ter deixado o hospital em tempo de passar as festas de fim de ano com a família.

Neste mês, Pelé usou as redes sociais para tranquilizar os fãs diante de rumores sobre uma piora em seu estado de saúde. Ele postou uma foto cortando o cabelo e brincou: “Não acham que estou bonitão?”.

